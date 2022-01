Os torcedores de Djokovic esperam pelo tenista no aeroporto de Belgrado. EFE//MARKO DJOKOVIC

Os torcedores de Djokovic esperam pelo tenista no aeroporto de Belgrado. EFE//MARKO DJOKOVIC

Avião com Novak Djokovic chega ao aeroporto de Belgrado. EFE//MARKO DJOKOVIC

Deportado pela Austrália após perder uma batalha judicial por não ter sido vacinado contra a covid-19, o tenista sérvio Novak Djokovic desembarcou nesta segunda-feira em Belgrado em meio a uma grande expectativa.

O tenista número 1 do ranking mundial da ATP, de 34 anos, considerado um herói na Sérvia, chegou à capital do país depois do meio-dia, em um avião procedente de Dubai, onde ele fez uma conexão ao retornar da Austrália, informou a agência de notícias "Tanjug".