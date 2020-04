A liga que organiza a primeira e a segunda divisões do Campeonato Alemão pretende reiniciar as competições com jogos que tenham 300 pessoas no estádio além de jogadores, integrantes de comissões técnicas e árbitros, segundo documento publicado nesta quarta-feira pela revista "Der Spiegel".

O texto, segundo aponta o veículo, foi elaborado por uma comissão comandada pelo chefe do departamento médico da Federação Alemã de Futebol, Tim Meyer, e contém regras de higiene, estimativa de testes de diagnóstico necessários e proposta de uma supervisão permanente.