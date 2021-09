O clássico entre Brasil e Argentina teria sido disputado até o fim se as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 fossem organizadas pela Conmebol, e não pela Fifa, e os problemas que levaram à suspensão do jogo na Neo Química Arena, em São Paulo, no último domingo, teriam sido resolvidos mais cedo ou mais tarde, afirmou nesta quinta-feira o presidente da confederação sul-americana, Alejandro Domínguez.

"Eu sou da ideia de que as partidas devem ser jogadas em campo. Se fosse a Conmebol, eu te garanto que teria terminado em campo. Estou convencido de que os resultados esportivos têm que acontecer em campo", destacou o dirigente paraguaio durante entrevista coletiva em Montevidéu.