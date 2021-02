O dono do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, foi hostilizado nesta segunda-feira pouco depois de desembarcar em Barcelona, um dia antes do duelo entre a equipe que comanda e o time catalão homônimo à cidade, pela ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

O magnata catariano recebeu insultos quando entrava em um hotel. Diversos dos seguidores 'blaugranas' se referiam, principalmente, ao interesse do clube francês pelo atacante argentino Lionel Messi, que está perto do fim do contrato com o Barça.