Com o título já decidido a favor do Bayern de Munique, que na última terça-feira se sagrou octocampeão alemão, a Bundesliga reserva para as duas últimas rodadas algumas outras disputas, entre elas a pela condição de vice, que pode ser decidida em confronto direto entre RB Leipzig e Borussia Dortmund neste sábado, na Red Bull Arena.

O Bayern confirmou a conquista da taça ao vencer o Werder Bremen por 1 a 0 na última terça e chegar a 76 pontos, dez a mais que o Dortmund, segundo colocado. O time de Munique fará o jogo da festa também neste sábado, dia em que será realizada toda a 33ª rodada, contra o Freiburg, na Allianz Arena. No entanto, não será possível celebrar com a torcida, já que todos os duelos estão sendo realizados com portões fechados para evitar a propagação do coronavírus.