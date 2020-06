De esquerda à direita: Ridle Baku e Jean-Paul Boetius, do Mainz, e Erling Haaland, do Borussia Dortmund durante a partida desta quarta-feira. EFE/FRIEDEMANN VOGEL/POOL

Com o título garantido ontem pelo Bayern de Munique, o oitavo seguido da equipe bávara, restou a Borussia Dortmund e RB Leipzig a briga pelo vice-campeonato na Alemanha, e as duas equipes decepcionaram nesta quarta-feira ao tropeçarem como mandantes.

O Bayern garantiu o octo nesta terça, com duas rodadas de antecipação, ao vencer o Werder Bremen por 1 a 0 no Weserstadion e chegar a 76 pontos. O Dortmund, vice-líder, poderia atingir 75, no máximo, mas nem isso fará mais, já que hoje perdeu para o Mainz 05 por 2 a 0 em pleno estádio Signal Iduna Park.