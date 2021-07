O americano Caeleb Dressel conquistou neste sábado (data local) a terceira das seis medalhas e ouro que almeja nos Jogos Olímpicos de Tóquio ao vencer a prova dos 100 metros borboleta com direito a recorde mundial.

Dressel completou a prova em 49s45 e melhorou o antigo recorde, que também era seu, em 0s05, e se garantiu no topo do pódio, como já havia feito nos 100m livre e no revezamento 4x100 livre. O americano de 24 anos ainda tentará a sorte nos 50m livre, no revezamento 4x100 medley e no 4x100 medley misto, que estreará no programa olímpico.