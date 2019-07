O americano Caeleb Dressel foi o grande nome deste sábado, no penúltimo dia do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, que está sendo disputado em Gwangju, na Coreia do Sul, ao conquistar três medalhas de ouro, uma delas, superando Bruno Fratus, prata nos 50 metros livre.

Na prova mais veloz da natação, em que César Cielo ostenta a condição de recordista mundial, o grande favorito confirmou as previsões e o domínio estabelecido desde a fase preliminar, nadou para 21s04, venceu e ainda estabeleceu a melhor marca da história da competição.