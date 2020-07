O ex-jogador marfinense Didier Drogba afirmou nesta sexta-feira, durante o fórum virtual WFS Live, que a Copa do Mundo de 2010 foi uma revolução para o futebol da África, que mostrou ser possível receber grandes eventos.

"O Mundial da África do Sul foi o início de uma nova maneira de se pensar na África. Acreditávamos que podíamos organizar um Mundial, e pode-se ver que a África do Sul estava preparada", disse o ídolo do Chelsea, durante mesa-redonda do evento organizado pela World Football Summit e pelo ex-jogador Ronaldo.