O Red Bull Salzburg anunciou nesta terça-feira que dois jogadores do elenco, os malineses Mohamed Camara e Sekou Koita, testaram positivo em exame antidoping realizado no dia 22 de novembro, após voltarem da Namíbia, onde disputaram uma partida com a seleção do Mali.

Em comunicado, o atual campeão austríaco explica que ambos testaram positivo por um remédio para combater o mal de altitude, que foi fornecido "pela comissão técnica do Mali" durante a estadia na África Ocidental.

Os jogadores consumiram o fármaco para amenizar os efeitos da diferença de altitude entre a capital do Mali, Bamako (350 metros), e a capital da Namíbia, Windhoek (1.700 metros).

O clube garante que os jogadores "têm todo o apoio" durante o esclarecimento da situação e que ambos continuarão a treinar normalmente. O Red Bull Salzburg comunicou que fará "todo o possível", junto à Uefa, para receber uma explicação dos fatos.

"Em uma partida de seleções de categoria A, devemos esperar que a assistência médica cumpra os padrões internacionais e que os médicos estejam familiarizados com as regras em vigor", declarou o gerente-geral do clube, Stephan Reiter.