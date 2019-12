A Juventus contou com dois bonitos gols nesta quarta-feira, no Allianz Stadium, um de Dybala e outro de Cristiano Ronaldo, e venceu a Sampdoria por 2 a 1, em partida antecipada da 17ª rodada do Campeonato Italiano para que no fim de semana a 'Velha Senhora' enfrente a Lazio pela Supercopa da Itália, na Arábia Saudita.

O técnico da Juve, Maurizio Sarri, escalou o trio de ataque formado por Dybala, Cristiano e Higuaín, e a aposta deu resultado. Aos 19 minutos do primeiro tempo, Alex Sandro lançou da esquerda para a direita até Dybala, que emendou de primeira, sem deixar cair, e acertou um lindo chute cruzado no cantinho.