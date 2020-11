O atacante argentino Paulo Dybala, da Juventus, participou nesta quarta-feira de uma iniciativa na região do Piemonte, no norte da Itália, onde fica Turim, que visa sensibilizar sobre a importância do uso da máscara para reduzir o risco de contágio pelo novo coronavírus.

"Não vamos subestimar o vírus, este vírus só pode ser vencido se jogarmos em equipe. Use uma máscara! Ao se protegerem, vocês também protegerão os outros. Juntos teremos sucesso", disse o jogador, em vídeo postado no perfil que ele mantém no Twitter.