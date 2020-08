O técnico do Sevilla, Julen Lopetegui, posa com o troféu da Liga Europa nesta sexta-feira. EFE/Friedemann Vogel/POOL

Emocionado com a conquista do hexacampeonato da Liga Europa após a vitória sobre a Inter de Milão por 3 a 2 nesta sexta-feira, o técnico do Sevilla, Julen Lopetegui, enalteceu o trabalho dos jogadores e a participação da torcida, apesar de a final ter sido disputada com portões fechados em Colônia, na Alemanha, devido à pandemia do novo coronavírus.

"É um título para todos os torcedores do Sevilla que nos ajudaram de casa e do céu. É para a família e para todos os jogadores. Eles são enormes pelo seu trabalho e pelo que transmitem, buscaram o título contra uma grande equipe e com três pênaltis contra no começo dos últimos três jogos", declarou o treinador espanhol em entrevista no RheinEnergieStadion, palco da conquista.