O zagueiro Éder Militão e o lateral-esquerdo Alex Telles foram incluídos nesta segunda-feira na seleção da edição passada do Campeonato Português, em time ideal que conta ainda com o goleiro espanhol Iker Casillas, hoje afastado do futebol.

O ex-São Paulo e o ex-Grêmio, assim como o veterano campeão mundial defenderam o Porto, na campanha do vice-campeonato nacional, já que a taça acabou sendo conquistada pelo Porto. Do trio, apenas Militão se despediu dos Dragões, ao acertar com o Real Madrid.