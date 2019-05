O goleiro Ederson e o lateral-esquerdo Filipe Luís se apresentaram nesta quinta-feira na Granja Comary, em Teresópolis, para iniciar os trabalhos com a seleção brasileira, que se prepara para a Copa América.

Os dois jogadores chegaram no fim da manhã, com isso, não participaram das atividades que iniciais do reduzido elenco, que conta com os volantes Casemiro e Fernandinho, o meia-atacante David Neres e os atacantes Richarlison e Gabriel Jesus.