A brasileira Edina Alves, primeira mulher escolhida pela Fifa para apitar uma partida do Mundial de Clubes, o que aconteceu no começo deste mês, no Catar, revelou nesta sexta-feira que seu objetivo para este ano é ser árbitra nos Jogos Olímpicos de Tóquio e que sonha estar na Copa do Mundo do ano que vem.

"Espero que a situação com o vírus se normalize, que possamos voltar à nossa vida normal e que possamos ter os Jogos Olímpicos. Estou tentando trabalhar para ser chamada, esse é o meu objetivo. A Copa do Mundo de 2022 seria um sonho para mim. Isso não depende de mim, o que depende de mim é trabalhar, trabalhar duro e estar pronta se eles me chamarem. Seria um sonho e uma honra para mim e para todas as mulheres", declarou Edina ao espaço audiovisual da Fifa 'Living Football'.