A Conmebol anunciou nesta quinta-feira as datas e horários dos próximos jogos pelas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do ano que vem, que serão disputados nos dias 2, 5 e 9 de setembro.

A confederação continental já havia informado as datas no último sábado, mas deu até a última terça para que as associações afiliadas confirmassem os horários, as cidades e os estádios das partidas.