A Conmebol confirmou nesta sexta-feira que as Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Catar, serão retomadas em junho, antes do início da Copa América, que começará no dia 13 desse mês.

Após a reunião de seu Conselho, a confederação continental emitiu um comunicado informando que a quinta e a sexta rodadas, adiadas devido a um agravamento da pandemia do coronavírus na América do Sul, serão disputadas em setembro, outubro e novembro. Os dias ainda serão definidos.