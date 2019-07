Com apenas uma vitória nos últimos 15 jogos, seis deles após a pausa para a Copa América, o Cruzeiro tentará quebrar o jejum nesta terça-feira, em confronto de volta com o River Plate, no Mineirão, para se classificar para as quartas de final da Taça Libertadores pela quarta vez seguida.

Depois que venceu Ceará e Goiás em sequência, pelo Campeonato Brasileiro, a Raposa entrou em campo 16 vezes e só triunfou em uma, no clássico contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, fazendo 3 a 0.