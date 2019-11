A vitória de virada do Flamengo com dois gols de Gabigol nos minutos finais da decisão da Taça Libertadores, neste sábado, jogou um balde de água fria nos torcedores do River Plate que assistiram à partida em Buenos Aires.

Foi difícil esconder a decepção com a perda de um título que parecia tão real até os 43 minutos do segundo tempo, quando o Rubro-Negro, que perdia por 1 a 0, chegou ao empate. O segundo gol do time carioca, aos 46, fez uma noite que já estava fria na capital argentina - na casa de 15 graus - ficar amarga para os apaixonados pelo 'Millonarios'.

Vários torcedores que sonhavam com o quinto troféu do River na Libertadores - e o segundo consecutivo - se reuniram em bares e na sede do clube, no bairro de Núñez.

O gol de Rafael Santos Borré que abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo gerou uma grande euforia em Buenos Aires, em especial no bar El Tablón, no centro. Mas Gabigol, para a alegria dos flamenguistas Brasil e mundo afora, estragou a festa argentina. Aos torcedores do River, restou a resignação na maioria dos casos, e houve até quem mostrasse otimismo em relação ao futuro.

"Muñeco (apelido do técnico do River, Marcelo Gallardo) fez tudo perfeito, mas a defesa cometeu um erro inacreditável no final, não pudemos acreditar. O River jogou muito melhor que o Flamengo, mas assim é o futebol", disse Luis, que tinha ingresso para assistir à final em Santiago, no Chile, mas, após a mudança de sede para Lima, ficou em Buenos Aires.

Outro torcedor dos 'Millonarios' presente no bar, Eduardo lamentou que a defesa do time argentino "relaxou no final".

"Já estávamos comemorando, mas não importa, temos que continuar", resignou-se.

O amigo dele, Marcelo, por sua vez, mostrou-se otimista, apesar da dura derrota.

"A vitória escapou no final. Foi má sorte, e no ano que vem voltaremos a estar torcendo pelo River em outra final. E vamos ganhá-la com Gallardo", comentou.

Após o apito final, tanto em bares do centro portenho como na sede do River, muitos torcedores entoaram cânticos de apoio e reconhecimento a um time com um ciclo brilhante de vitórias nos últimos anos. EFE

