O maior clássico do mundo entre seleções será disputado em uma partida de semifinais de Copa América pela primeira vez na história nesta terça-feira, no Mineirão, em um confronto no qual, além da vaga na decisão, estará em jogo a afirmação para as duas seleções.

Questionadas e em busca de redenção, as duas arquirrivais abrirão as semifinais em Belo Horizonte, e quem passar enfrentará Chile ou Peru, que na quarta-feira medirão forças na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.