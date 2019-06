A seleção chilena, campeã da Copa América nas edições de 2015 e 2016, treinou pela primeira vez no Brasil neste domingo, antes da estreia na competição continental, no próximo dia 1, contra o Japão.

O atacante Alexis Sánchez participou da atividade realizada na cidade de Itu, no interior de São Paulo, apesar das dúvidas geradas por uma inflamação na cicatrização de um problema no tornozelo. O único ausente foi o lateral-direito Óscar Opazo, com um quadro de amigdalite.