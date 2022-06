O ex-jogador brasileiro Ronaldo, atual presidente do Valladolid, defendeu, em carta que veio à tona nesta quarta-feira, a alteração do escudo do clube recém-ascendido à primeira divisão do Campeonato Espanhol, o que gerou críticas de torcedores.

"Em todo o processo de mudança, tivemos um cuidado como eu nunca tinha visto em lugar algum, uma atenção a cada detalhe da história e um respeito a tudo o que representa o símbolo máximo deste clube único", indicou o dirigente, em documento dirigido aos 18.017 sócios da entidade esportiva.