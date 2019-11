O técnico Robert Moreno, que deixou a seleção da Espanha oficialmente nesta terça-feira, enviou nesta quarta um comunicado à Agência Efe, depois de ter chegado a um acordo com a federação de futebol do país (RFEF) e revelou que desde sempre havia a possibilidade do retorno de Luis Enrique ao cargo.

"A minha consciência está tranquila. É impossível agradar a todos, mas digo a vocês sinceramente que respeito todos e todas as opiniões. Sempre defendi que sou um homem de palavra, que eu não seria um impedimento no caso de Luis Enrique decidir voltar. Foi o que eu fiz, mesmo que isso significasse a minha saída. Desejo-lhe o melhor porque as suas alegrias serão nossas", escreveu o treinador.