O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, ampliou a vantagem na liderança do Mundial de Fórmula 1 neste domingo ao vencer o Grande Prêmio da Grã-Bretanha pela sexta vez, alcançando a marca de 80 vitórias na carreira.

Hamilton venceu a décima prova do campeonato ao cruzar a linha de chegada 24s928 à frente do companheiro de equipe, Valtteri Bottas, que havia largado na pole position e terminou em segundo. O britânico lidera o Mundial com 223 pontos, enquanto o finlandês segue na vice-liderança, com 184.