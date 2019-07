Apresentado nesta sexta-feira como reforço para a defesa da Juventus, o zagueiro holandês Matthijs De Ligt enalteceu o esforço feito pelo clube italiano para contratá-lo e se disse desafiado pela tradição italiana de revelar grandes defensores.

"A Itália é conhecida por ser a terra da defesa, e para mim é um desafio. A Juventus me passou confiança, mostrou que realmente me queria, e estou orgulhoso por estar aqui. Houve muitos fatores, mas no fim das contas as sensações fizeram a diferença", afirmou De Ligt na entrevista coletiva de apresentação, em Turim.