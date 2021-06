Sergio Ramos e o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez durante o ato em homenagem ao jogador espanhol nesta quinta-feira. EFE/RealMadrid.com

O zagueiro Sergio Ramos, que se despediu do Real Madrid nesta quinta-feira, deixou claro, em discurso emocionado, que a saída não se deve a razões econômicas, mas que o tempo de contrato oferecido na proposta de renovação foi um motivo de discórdia entre as partes e houve um desentendimento na negociação.

"O clube me fez uma proposta de um ano com redução salarial. Quero ressaltar e deixar bem claro que o dinheiro nunca foi um problema, o presidente sabia pela minha boca nos últimos meses que não era dinheiro. A questão eram os anos: me ofereceram um e eu queria dois. Foi a única coisa que pedi", argumentou em entrevista coletiva.