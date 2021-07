A quinta-feira foi de eliminações para a natação do Brasil, que não conseguiu se classificar às semifinais nas provas de 100m borboleta masculino e 800m livre feminino, enquanto a equipe do revezamento 4x100 medley misto terminou a primeira eliminatória no 14º lugar e ficou fora da disputa por medalhas.

Vinicius Lanza, com o tempo de 52s08, fechou a prova de 100m borboleta na 26ª posição, e Matheus Gonche, com 53s02, foi o 43º colocado. Apenas os 16 melhores se classificavam à próxima fase.