O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) venceu neste domingo o Grande Prêmio da Bélgica, o primeiro de sua promissora carreira, em um dia de luto no circuito de Spa-Francorchamps devido ao acidente que ontem matou o piloto francês Anthoine Hubert, da Fórmula 2.

Pole position no treino de classificação de ontem, Leclerc chegou a ser superado pelo companheiro de equipe, Sebastian Vettel, no início da prova. No entanto, recuperou a posição após ordem da Ferrari, que decidiu privilegiar o desempenho superior da jovem promessa na pista.