A entrevista coletiva diária de integrantes da seleção brasileira, neste domingo, teve como tema principal as acusações de estupro contra Neymar, que vieram a público ontem, com o volante Fernandinho, um dos líderes do elenco, saindo em defesa do companheiro.

"Para mim, foi uma surpresa e uma tristeza muito grande. Tenho certeza que tudo isso vai ser esclarecido o mais rápido possivel. Eu acredito na inocência de Neymar e acho que não aconteceu nada do que ele foi acusado", disse o jogador do Manchester City.