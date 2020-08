O Cluj conquistou nesta segunda-feira o Campeonato Romeno, depois de vencer o Universidade Craiova por 3 a 1, fora de casa, em jogo que horas antes acabou se tornando uma final que não estava prevista no regulamento da competição.

A federação local, que tinha hoje o último dia para indicar os representantes nos torneios europeus na temporada 2020-2021, determinou horas antes de a bola rolar, que o vencedor seria campeão, e que o empate forçaria prorrogação e pênaltis, se necessário.

Isso porque o Craiova, que começou a rodada com 44 pontos, dois a menos que o Cluj, ainda teria mais um jogo a disputar, contra o Astra Giurgiu. A partida atrasada, no entanto, teria que acontecer já depois do prazo para a determinação dos times na Liga dos Campeões e Liga Europa.

No estádio Ion Oblemenco, os anfitriões até saíram na frente, graças a gol do meia Dan Nistor, aos 10 do primeiro tempo. O zagueiro brasileiro Paulo Vinícius igualou ainda antes do intervalo, aos 36 minutos.

Na etapa complementar, o zagueiro marfinense Kévin Boli e o veterano meia Ciprian Deac, de pênalti, marcaram o segundo e o terceiro gols do Cluj, respectivamente, garantindo a taça e a vaga na próxima edição da 'Champions'.

Esta é a sexta vez na história que a equipe conquista o Campeonato Romeno, a terceira consecutiva.

Por outro lado, o Craiova, do meia Gustavo, que passou os 90 minutos no banco de reservas, ficou com o vice e participará da Liga Europa, junto com Botosani e FCSB, o antigo Steaua Bucareste. O Astra Giurgiu, terceiro colocado na tabela, não disputará torneios continentais por não ter obtido licença da Uefa.