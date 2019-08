O Napoli venceu neste sábado, fora de casa, por 4 a 3, no segundo jogo do Campeonato Italiano, em que um dos destaques foi a estreia do atacante francês Franck Ribéry, que entrou no segundo tempo na equipe anfitriã.

O atacante italiano Lorenzo Insigne foi o artilheiro da partida, com dois gols a favor dos visitantes, um deles, de pênalti. O atacante belga Dries Mertens, e o atacante espanhol José Callejón também balançaram a rede para os comandados por Carlo Ancelotti.