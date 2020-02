O Tottenham, atual vice-campeão da Liga dos Campeões, enfrentará nesta quarta-feira o RB Leipzig, que pela primeira vez na história entrou no grupo dos 16 melhores times da competição, em partida que acontecerá no recém-construído estádio da equipe londrina.

Os 'Spurs', que caíram diante do Liverpool no ano passado, em decisão disputada no Estádio Wanda Metropolitano, em Madri, alcançaram a fase eliminatória recheados de problemas, que, inclusive, fizeram o técnico argentino Mauricio Pochettino ser demitido e ser substituído pelo português José Mourinho.

Em 1º de janeiro, a equipe ainda perdeu o atacante inglês Harry Kane, por lesão muscular. Na véspera de encarar o Leipzig, a nova baixa foi o atacante sul-coreano Heung-Min Son, que fraturou o braço direito e está fora por tempo indeterminado.

Mourinho, em entrevista coletiva, se mostrou pessimista com a situação do comandado, que marcou duas vezes na vitória de domingo do Tottenham sobre o Aston Villa por 3 a 2, pelo Campeonato Inglês. Para o 'Special One', o jogador não atuará mais nesta temporada.

Outro que está vetado pelo departamento é o volante francês Moussa Sissoko, que também está fora desde o início de janeiro.

Uma das apostas do Tottenham para o restante das competições de 2019-2020 é o atacante holandês Steven Bergwijn, recém-contratado junto ao PSV Eindhoven. O reforço, o inglês Dele Alli, o argentino Giovani Lo Celso e o brasileiro Lucas Moura, como "falso 9" devem formar o setor ofensivo do time.

O RB Leipzig, que foi fundado em 2009, fará história nesta quarta-feira, ao alcançar, apenas na segunda participação na Liga dos Campeões, as oitavas de final, depois de liderar grupo equilibrado com Lyon, Benfica e Zenit São Petersburgo.

Em paralelo ao desempenho continental, a equipe se firmou como protagonista do Campeonato Alemão. Nesta temporada, os comandados pelo jovem técnico Julian Nagelsmann, de 32 anos, ocuparam a liderança em oito das 22 rodadas disputadas, e estão na segunda colocação, com 46 pontos, um a menos que o Bayern de Munique.

A equipe tem cinco desfalques para a partida, entre eles o zagueiro francês Dayot Upamecano, que está suspenso. Além disso, o zagueiro francês Ibrahima Konaté, o zagueiro húngaro Willi Orban, o volante esloveno Kevin Kampl e o meia americano Tyler Adams estão vetados pelo departamento médico.

Outra preocupação, no entanto, é a fase do atacante alemão Timo Werner, que marcou duas vezes no primeiro jogo da equipe do ano, contra o Union Berlim, pelo Alemão, mas depois entrou em sequência vigente de cinco partidas sem balançar a rede.

Depois do encontro desta quarta-feira no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, os dois times voltarão a duelar no dia 10 de março, na Red Bull Arena.

Prováveis escalações:.

Tottenham: Lloris; Aurier, Sánchez, Alderweireld e Tanganga; Winks, Ndombélé e Alli; Bergwijn e Lo Celso; Lucas Moura. Técnico: José Mourinho.

RB Leipzig: Gulácsi; Mukiele, Klostermann, Halstenberg e Angeliño; Laimer, Haidara, Forsberg e Sabitzer; Werner e Schick. Técnico: Julian Nagelsmann.

Árbitro: Cüneyt Çakir (Turquia), auxiliado pelos compatriotas Bahattin Duran e Tarik Ongun.

Estádio: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (Inglaterra).