O Real Madrid, que não vence no Campeonato Espanhol há três jogos, visitará neste sábado o Sevilla, pela 12ª rodada da competição, que tem a Real Sociedad na liderança isolada, mas o Atlético de Madrid como equipe de melhor aproveitamento.

Os' Blancos', que ocupam a quarta posição na tabela, com 17 pontos, em dez partidas disputadas, começaram a semana em situação delicada, após a derrota para o Alavés por 2 a 1, em casa. Antes disso, o time vinha de revés diante do Valencia e empate com o Villarreal.

Para piorar, no meio de semana, o Real ficou em situação mais complicada na Liga dos Campeões, ao perder para o Shakhtar Donetsk, na Ucrânia, por 2 a 0. Ampliando uma série de reveses que colocam em xeque o trabalho do técnico francês Zinedine Zidane.

O adversário da equipe madrilenha nesta 12ª rodada é o Sevilla, que está em quinto no Espanhol, com 16 pontos obtidos em nove jogos, mas também vem abalado por resultado negativo, já que foi goleado pelo Chelsea, em casa, por 4 a 0, pela 'Champions'.

Primeira colocada na tabela, com 24 pontos alcançados em 11 compromissos, a Real Sociedad visitará neste domingo o Alavés, que ocupa o 13º posto no campeonato, com 13 pontos. O time basco, que vinha de seis vitórias seguidas no campeonato, empatou no último fim de semana com o Villarreal.

Apesar de ser vice-líder, o Atlético de Madrid só depende de si para alcançar o topo na tabela, já que tem 23 pontos obtidos em apenas nove jogos. Os comandados pelo argentino Diego Simeone duelarão neste sábado no estádio Wanda Metropolitano com o Valladolid, que está em 17º, com dez pontos.

Tentando saltar para as primeiras posições, o Barcelona, que está em sétimo, com 14 pontos, em nove partidas, visitará no sábado o Cádiz, que está em sexto, com um ponto a mais, em 11 compromissos. A equipe catalã voltará a contar com o argentino Lionel Messi, que foi poupado da vitória sobre o Ferencvaros por 3 a 0, pela 'Champions'.

Terceiro na tabela, com 20 pontos, em 11 jogos, o Villarreal receberá neste domingo o Elche, que é o décimo na classificação. Já o Valencia, que é 14º, apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento, encarará na segunda-feira o Eibar, fora de seus domínios.

A rodada será aberta nesta sexta-feira, com o duelo entre Athletic Bilbao, nono colocado, com 13 pontos, e Celta de Vigo, do técnico argentino Eduardo Coudet, ex-Internacional, que ocupa a antepenúltima posição, com dez pontos.

Programação da 12ª rodada do Campeonato Espanhol:.

Sexta-feira.

Athletic Bilbao - Celta de Vigo.

Sábado.

Levante - Getafe.

Sevilla - Real Madrid.

Atlético de Madrid - Valladolid.

Cádiz - Barcelona.

Domingo.

Granada - Huesca.

Osasuna - Betis.

Villarreal - Elche.

Alavés-Real Sociedad

Segunda-feira.

Eibar-Valencia.