Uma comitiva do Barcelona está na capital francesa nesta terça-feira para apresentar ao Paris Saint-Germain uma nova proposta para a contratação de Neymar, segundo informou o jornal "L'Équipe".

Enquanto a diretoria se nega a confirmar a reunião, o jornal afirma que o CEO do clube catalão, Oscar Grau, lidera a comitiva, composta também pelo secretário-técnico, Éric Abidal, o diretor esportivo, Javier Bordas, e o representante do Barça no Brasil, o empresário André Cury.