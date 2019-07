O Athletico Paranaense, que foi derrotado pelo Boca Juniors na semana por 1 a 0, em casa, na Arena da Baixada, terá nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), a missão de reverter o resultado dentro do estádio de La Bombonera, algo que só aconteceu uma vez na história dos torneios continentais.

Em Curitiba, um belo gol do meia argentino Alexis Mac Allister, que estreava com a camisa 'xeneize', decretou o placar positivo para os visitantes, atuais vice-campeões do torneio, que jogarão em casa com a vantagem do empate, para avançar às quartas de final.