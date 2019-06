Há 36 anos sem ser eliminada em uma primeira fase de Copa América, a Argentina tentará neste domingo, contra o Catar (às 16h, na Arena do Grêmio), evitar repetir a marca negativa - que, ao contrário da última vez, ficaria rotulada como um vexame - e se classificar para as quartas de final embalada por uma trégua com a torcida que está no Brasil para acompanhar o torneio.

Em 1983, quando a edição não teve sede fixa, os argentinos, então sem Diego Maradona, iniciavam a construção da base que viria a se tornar campeã mundial três anos depois. A dimensão da Copa América era outra: não havia seleções convidadas, e apenas as dez filiadas à Conmebol participavam.