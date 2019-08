São Paulo, 27 ago (EFE) -. Depois de perder por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores e ver o Palmeiras abrir o placar no Pacaembu, o Grêmio conseguiu nesta terça-feira uma virada histórica em São Paulo, venceu o rival por 2 a 1, e está nas semifinais do torneio.

Com a vantagem ter obtido o triunfo em Porto Alegre, o Verdão pensou ter colocado a mão na vaga aos 13 minutos do primeiro tempo, quando Luiz Adriano abriu o placar. Mas o Grêmio conseguiu uma reviravolta fulminante, fez dois gols com Everton e Alisson em quatro minutos e segurou o resultado até o apito final.