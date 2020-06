A emissora britânica "Sky Sports" entrou em acordo com a desenvolvedora de jogos eletrônicos EA Sports, para usar o som ambiente do simulador de futebol Fifa 20 nas transmissões das partidas do Campeonato Inglês, que será retomado dia 17.

A medida visa reduzir os efeitos da falta de público, com o habitual som dos cantos das torcidas, vibração por lances importantes, como gols, defesas de goleiros.

Dos 92 jogos que restam serem disputados no Campeonato Inglês, a "Sky Sports" detém os direitos de transmissão de 64 no Reino Unido, sendo que 25 serão exibidos com sinal aberto.

A emissora, no entanto, dará ao telespectador a opção de acompanhar as partidas com a simulação de som ambiente ou de desligá-la, para ouvir o áudio real da partida.