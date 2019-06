A Ferrari, que viu o alemão Sebastian Vettel ser punido com a perda da vitória no Grande Prêmio do Canadá, há duas semanas, encara neste fim de semana o GP da França, no circuito de Paul Ricard, como uma chance de demonstrar força e encostar na concorrente, que venceu todas as provas de 2019.

Em Montreal, o quatro vezes campeão mundial foi o primeiro a cruzar a linha de chegada, mas por causa de uma punição que somou cinco segundos ao seu tempo total de corrida, devido manobra considerada irregular após uma saída de pista, em que quase se chocou com o britânico Lewis Hamilton, acabou vendo o rival ganhar.