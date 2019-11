Abatido após a derrota por 2 a 1 para o Flamengo na final da Taça Libertadores neste sábado, o volante Enzo Pérez creditou a erros do time argentino no ataque o fato de sofrer os dois gols de Gabigol nos minutos finais da partida disputada no Estadio Monumental de Lima, no Peru.

Em entrevista na beira do campo, o argentino fez elogios à atuação do River, mas lamentou que a equipe não tenha conseguido "matar o jogo" em algumas oportunidades que teve após abrir 1 a 0 de vantagem.

"Fizemos um jogo perfeito no primeiro tempo, cortamos as jogadas (do Flamengo), pressionamos, roubamos a bola. Nos faltou o último passe (para marcar mais gols). E, no segundo, absolutamente nada aconteceu, estava morto, não houve reação de ninguém, deixamos o tempo passar e não conseguimos matar. Eles reagiram com o gol e depois acharam o segundo, não tivemos tempo e não nos deram uma resposta no fim da partida", analisou.

Para o volante, "qualquer um dos dois finalistas merecia o título".

"Ambos são muito parecidos, em muitas coisas, têm o mesmo estilo de jogo", comentou. EFE

amr/id