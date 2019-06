A seleção do Equador realizou nesta terça-feira o primeiro treino no Brasil, no Sesc Vende Nova, em Belo Horizonte, aliviada pela notícia de que o volante Jefferson Orejuela não sofreu uma lesão grave na derrota por 3 a 2 em amistoso contra o México no domingo passado.

O jogador, que pertence ao Fluminense e está emprestado à LDU, sentiu uma pancada e acabou sendo substituído na partida. Segundo informou a Federação Equatoriana de Futebol, Orejuela foi diagnosticado com um edema muscular e não precisará ser desconvocado da seleção que disputará a Copa América.