As equipes da primeira divisão do Campeonato Argentino e o Tigre, que caiu para a segundona, mas disputa a Taça Libertadores, assim como os times femininos, poderão voltar a treinar na próxima segunda-feira, segundo informações divulgadas hoje pelo presidente da federação de futebol do país vizinho (AFA), Claudio Tapia.

Tapia fez o anúncio em entrevista coletiva do lado de fora da Casa Rosada, sede do governo nacional, após ter se reunido com algumas autoridades.