O meia dinamarquês Christian Eriksen se apresentou nesta quarta-feira no centro de treinamento da Inter de Milão, onde encontrou os companheiros e, de acordo com a equipe médica que o acompanha, seguirá com o processo de recuperação, após ter perdido a consciência em campo, durante jogo da Eurocopa.

De acordo com comunicado emitido pelo clube italiano, o jogador está em "ótimas condições psicológicas e físicas".