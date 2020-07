O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, confirmou nesta sexta-feira que não poderá contar com o lateral-esquerdo Marcelo, com dores musculares, na partida de amanhã contra o Alavés, pelo Campeonato Espanhol, e que Vinicius Júnior é dúvida por conta de um erro em seu teste para o novo coronavírus.

"Nosso médico me informou que o teste deu errado e vamos repetir o teste hoje de manhã e mais tarde teremos resultados", revelou Zidane sobre Vinicius.