As seleções de Escócia e Ucrânia se enfrentarão em 1º de junho pela repescagem das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2022, com o ganhador duelando, quatro dias depois, com País de Gales pela ida ao Catar, segundo divulgou nesta quinta-feira a Fifa.

"Após consultas com a Uefa e as federações membros interessadas, a Fifa confirmou as datas em que serão disputados os jogos restantes do caminho de classificação para o Mundial", indica comunicado emitido pela entidade internacional.