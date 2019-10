9 out 2019

EFE Madri 9 out 2019

O atacante Ansu Fati, que integra o time principal do Barcelona, ficou fora da lista de 21 convocados para defender a Espanha no Campeonato Mundial sub-17, que será disputado no Brasil, entre 26 de outubro e 17 de novembro deste ano.

O jogador, que nasceu em Guiné-Bissau e completará 17 anos no próximo dia 31, terminou há poucos dias o processo de naturalização, que o fez ganhar o direito de defender a 'Roja'.