As seleções de Espanha e Itália venceram os jogos que disputaram neste domingo, contra Ilhas Faroe e Finlândia, respectivamente, se mantiveram com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias e deram mais um passo rumo à próxima edição da Eurocopa.

No estádio El Molinón, em Gijón, os campeões mundiais de 2010 sairam de campo com os três pontos pela quinta vez, ao passar pelo modesto adversário por 4 a 0. O atacante Rodrigo Moreno, filho do ex-lateral do Flamengo Adalberto, e o atacante Paco Alcácer marcaram duas vezes, cada um.