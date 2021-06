A Espanha, maior vencedora da Eurocopa ao lado da Alemanha, com três títulos cada, e Portugal, atual campeão, se enfrentaram nesta sexta-feira no estádio Wanda Metropolitano, em amistoso de preparação para a edição deste ano do torneio continental, e empataram em 0 a 0.

Antes de a bola rolar, os jogadores das duas equipes vestiram camisas da pré-candidatura conjunta dos dois países para sediar a Copa do Mundo de 2030.