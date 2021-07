Apesar do total domínio da partida, a Espanha suou diante da retranca adversária e do goleiro Yann Sommer, mas após empate de 1 a 1 no tempo regulamentar, venceu a Suíça por 3 a 1 na disputa de pênaltis nesta sexta-feira, em São Petersburgo, e garantiu vaga nas semifinais da Eurocopa.

Nos primeiros 90 minutos, o volante suíço Denis Zakaria marcou contra e o meia Xherdan Shaqiri deixou tudo igual, mas a situação da equipe treinada por Vladimir Petkovic, que já era dominada, ficou crítica quando Remo Freuler foi expulso no segundo tempo.